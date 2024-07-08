Песков заявил, что Путин не передавал послание Байдену через Орбана

Российский лидер Владимир Путин не передавал через венгерского премьер-министра Виктора Орбана какое-либо послание для американского президента Джо Байдена или стран НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Виктор Орбан пытается сопоставить позиции разных сторон по украинскому вопросу.

«Мы высоко ценим - такую же высокую оценку дал и президент Путин - эти усилия», - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, на прошлой неделе венгерский премьер-министр посетил Москву. Там он провел переговоры с Владимиром Путиным. Стороны обсудили мирные инициативы, возможное прекращение огня на Украине и мирные переговоры.

Следующей остановкой Виктора Орбана стал Пекин, где он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Из Китая венгерский политик отправится в Вашингтон.