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Путин разрешил выплачивать до 10 тысяч из остатков маткапитала

Также глава государства обратился к правительству и Госдуме РФ с поручением принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку.
Ян Брацкий 2024-07-08 17:08:51
© Фото: Вячеслав Прокофьев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин согласился с тем, что нужно разрешить выплачивать семьям неиспользованные остатки материнского капитала в сумме 10 тысяч рублей. Об этом глава государства заявил во время встречи с семьями - финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

«После того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой и сделать ничего нельзя. Мы обсуждали это. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте для начала сделаем 10 тысяч, а потом посмотрим», - предложил Путин.

Также глава государства попросил правительство и Госдуму РФ принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Еще Путин поддержал предложение создать в России специальный праздник для многодетных семей.

Президент предложил разрешить выплачивать компенсации по уходу за ребенком не только родителям, но и другим близким родственникам.

Также Владимир Путин предложил наладить систему отпусков для участников спецоперации. По его мнению, в этом вопросе еще не все организовано должным образом.

#Путин #семья #выплаты #материнский капитал
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