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Путин заявил, что надо наладить систему отпусков для участников СВО

Владимир Путин заметил, что в этой системе еще не все должным образом организовано, есть над чем поработать.
Тимур Шерзад 2024-07-08 16:46:42
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин сказал, что надо наладить систему отпусков для участников специальной военной операции. 

«Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю», - отметил Путин в ходе встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Владимир Путин добавил, что государство будет над этим работать.

Ранее Путин заявил, что в зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих.

#Владимир Путин #участники спецоперации #Отпуска #это у нас семейное
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