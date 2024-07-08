Путин заявил, что надо наладить систему отпусков для участников СВО

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин сказал, что надо наладить систему отпусков для участников специальной военной операции.

«Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю», - отметил Путин в ходе встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Владимир Путин добавил, что государство будет над этим работать.

Ранее Путин заявил, что в зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих.