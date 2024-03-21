В России предложили увеличить налоговые вычеты за покупку жилья для многодетных

В России предложили увеличить в два раза сумму налогового вычета за покупку жилья для многодетных семей. Письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, с текстом обращения ознакомились в RT.

На данный момент при приобретении жилья покупатель может вернуть 13% подоходного налога, но не более чем с суммы 2 млн рублей. В письме предлагается увеличить этот показатель до 4 миллионов. Также увеличение ожидается в вопросе суммы расплат за погашение процентов кредита на ипотеку - с 3 до 6 миллионов рублей.

Уточняется, что инициатива была сформирована в рамках реализации государственной программы по поддержке многодетных семей в России. При этом получить проценты налога может гражданин в том числе при покупке квартиры или дома до получения статуса многодетного.

Одновременно с этим Орлов посетовал, что сумма вычета для граждан, несущих увеличенную финансовую нагрузку в связи с воспитанием детей, равна сумме для тех, кто их не имеет.

Напомним, в начале марта Минфин объявил о продлении семейной ипотеки, в 2024 году планируется направить на реализацию этой программы 260 миллиардов рублей. При этом для семей с детьми до 6 лет будет действовать ставка 6%.