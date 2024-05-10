Мишустин заявил о продлении программы маткапитала до 2030 года

Программа материнского капитала продлится до 2030 года. Об этом заявил Михаил Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе во время рассмотрения его кандидатуры на пост главы правительства.

Михаил Мишустин также отметил эффективность программы маткапитала, которая была запущена в России в 2007 году. В 2024 году для поддержки семей из бюджета будет выделено 3 триллиона рублей, добавил исполняющий обязанности премьер-министра.

Кандидат на пост главы правительства подчеркнул важность совершенствования действующих инструментов помощи семьям, особенно многодетным. Для этого властями будет запущен проект «Семья», в котором останутся «самые востребованные существующие механизмы», включая материнский капитал.

В марте в Госдуме предложили увеличить размер маткапитала до миллиона рублей на второго и третьего ребенка.