Макрон отказался от обращения к нации после парламентских выборов

Французский президент Эммануэль Макрон не обратится к населению после объявления первых итогов второго тура парламентских выборов. Издание Figaro со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что выступление главы страны не предусмотрено.

Сейчас французский лидер изучает предварительные итоги выборов по мере их опубликования по округам.

Ранее он заявил, что результаты не показывают, кому предстоит «править». На данный момент коалиция французского лидера занимает второе место, уступив коалиции левых сил - «Новому народному фронту» под руководством Жан-Люка Меланшона. Альянс получает от 175 до 205 мест в Национальном собрании. Третье место занимает правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая лидировала в первом туре. Тогда за партию проголосовали 34,2% граждан. Всего в Национальном собрании 577 депутатов.

Ожидается, что после объявления результатов премьер-министр Франции Габриэль Атталь подаст в отставку и останется работать до назначения нового кабинета. Лидер левой коалиции Жан-Люк Меланшон заявил, что президент Макрон должен поручить альянсу «Новый народный фронт» формирование нового правительства.