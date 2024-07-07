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«Национальное объединение» лидирует во втором туре выборов во Франции

По оценке канала RTBF, партия может получить от 210 до 228 из 577 мест.
Мария Зайцева 2024-07-07 21:02:33
© Фото: Vincent Isore Keystone Press Agency Globallookpress

Правая партия «Национальное объединение» лидирует во втором туре парламентских выборов во Франции. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF, ссылаясь на информацию экзитполов.

Телеканал сомневается в получении абсолютного большинства голосов партией Марин Ле Пен и Жордана Барделла. По его оценке, партия получит от 210 до 228 из 577 мест в парламенте.

При этом бельгийская газета Soir также сообщает о победе правой партии, но не дает оценок, так как информация «крайне неточна». В газете подчеркнули, что явка, превысившая 67%, стала рекордом с 1997 года.

Бельгийские СМИ сообщают об итогах в связи с тем, что они не подчиняются запрету о публикации оценки результатов выборов до закрытия избирательных участков.

Ранее стало известно, что партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре. За нее проголосовали 34,2% граждан.

#в стране и мире #Франция #Выборы #Бельгия #Марин Ле Пен #«Национальное объединение» #Жордан Барделла
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