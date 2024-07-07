«Национальное объединение» лидирует во втором туре выборов во Франции

Правая партия «Национальное объединение» лидирует во втором туре парламентских выборов во Франции. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF, ссылаясь на информацию экзитполов.

Телеканал сомневается в получении абсолютного большинства голосов партией Марин Ле Пен и Жордана Барделла. По его оценке, партия получит от 210 до 228 из 577 мест в парламенте.

При этом бельгийская газета Soir также сообщает о победе правой партии, но не дает оценок, так как информация «крайне неточна». В газете подчеркнули, что явка, превысившая 67%, стала рекордом с 1997 года.

Бельгийские СМИ сообщают об итогах в связи с тем, что они не подчиняются запрету о публикации оценки результатов выборов до закрытия избирательных участков.

Ранее стало известно, что партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре. За нее проголосовали 34,2% граждан.