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Макрон прокомментировал предварительные итоги парламентских выборов

Предварительно, коалиция Макрона заняла второе место, на первом оказался «Новый народный фронт» Меланшона. «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняло только третье место.
Игнат Далакян 2024-07-07 22:16:53
© Фото: Frank Bonham XinHua Globallookpress

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что предварительные результаты выборов в парламент Франции не показывают, кому предстоит «править».

Согласно предварительным результатам парламентских выборов коалиция французского лидера занимает второе место, уступив коалиция левых сил - «Новому народному фронту» под руководством Жан-Люка Меланшона.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство AFP, Макрон призвал к осторожности при анализе результатов выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство. Отмечается, что президент Франции доволен, что центральный блок «жив» после семи лет у власти.

Ранее партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен проиграла во втором туре парламентских выборов во Франции. Согласно предварительным результатам, «Новый народный фронт» получит от 175 до 205 мест в нижней палате парламента. Коалиция Эмманюэля Макрона заняла второе место.

#в стране и мире #Франция #Эмманюэль Макрон #Парламентские выборы
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