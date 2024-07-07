Макрон прокомментировал предварительные итоги парламентских выборов

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что предварительные результаты выборов в парламент Франции не показывают, кому предстоит «править».

Согласно предварительным результатам парламентских выборов коалиция французского лидера занимает второе место, уступив коалиция левых сил - «Новому народному фронту» под руководством Жан-Люка Меланшона.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство AFP, Макрон призвал к осторожности при анализе результатов выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство. Отмечается, что президент Франции доволен, что центральный блок «жив» после семи лет у власти.

Ранее партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен проиграла во втором туре парламентских выборов во Франции. Согласно предварительным результатам, «Новый народный фронт» получит от 175 до 205 мест в нижней палате парламента. Коалиция Эмманюэля Макрона заняла второе место.