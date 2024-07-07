МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Welt: подрыв «Северных потоков» планировали до вхождения Крыма в состав РФ

Польские спецслужбы считают Россией заказчикам подрыва.
Услада Дубинина 2024-07-07 09:49:27
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, Globallookpress

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» планировали в 2014 году до вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag, ссылаясь на немецких и международных следователей и спецслужб.

В издание указано, что специалисты усомнились в причастности Украины к подрыву газопроводов, несмотря на соответствующие улики. Welt уточняет, что польская разведка имеет данные о лицах, причастных к подрыву, которые «имеют связь с Москвой». Речь идет о членах экипажа яхты «Андромеда», у которых обнаружили российское гражданство. На основании этого польские спецслужбы считают Россию заказчиком подрыва. 

Ранее газета The New York Times написала о найденных следах взрывчатки на арендованной яхте «Андромеда», которая, по версии следствия, связана с подрывом на газопроводах. За неделю до взрывов судно находилась в польском Колобжеге, об этом пишет газета Welt am Sonntag. В статье указано, что польские спецслужбы намеренно не передают видеозаписи, сделанные во время досмотра яхты, так как на ней могут быть запечатлены «американские и польские агенты». Ранее в публикации Wall Street Journal написали о сопротивлении Польши сотрудничать с международным расследованием подрыва «Северных потоков».

Напомним, что подрыв ниток «Северный поток» и «Северный поток-2» произошел 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв является диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма

#Польша #Диверсия #Северный поток #подрыв #международный терроризм
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 