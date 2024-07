Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» планировали в 2014 году до вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag, ссылаясь на немецких и международных следователей и спецслужб.

В издание указано, что специалисты усомнились в причастности Украины к подрыву газопроводов, несмотря на соответствующие улики. Welt уточняет, что польская разведка имеет данные о лицах, причастных к подрыву, которые «имеют связь с Москвой». Речь идет о членах экипажа яхты «Андромеда», у которых обнаружили российское гражданство. На основании этого польские спецслужбы считают Россию заказчиком подрыва.

Ранее газета The New York Times написала о найденных следах взрывчатки на арендованной яхте «Андромеда», которая, по версии следствия, связана с подрывом на газопроводах. За неделю до взрывов судно находилась в польском Колобжеге, об этом пишет газета Welt am Sonntag. В статье указано, что польские спецслужбы намеренно не передают видеозаписи, сделанные во время досмотра яхты, так как на ней могут быть запечатлены «американские и польские агенты». Ранее в публикации Wall Street Journal написали о сопротивлении Польши сотрудничать с международным расследованием подрыва «Северных потоков».

Напомним, что подрыв ниток «Северный поток» и «Северный поток-2» произошел 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв является диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.