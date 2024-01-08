WSJ: Польша скрывала данные о теракте на «Северных потоках»

Польские официальные лица сопротивлялись сотрудничеству с международным расследованием подрыва «Северных потоков». Они не предоставляли важные данные, не отвечали на запросы европейских следователей, искажали или давали противоречивую информацию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Wall Street Journal.

«Чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов на польской земле», - говорится в публикации.

Так, например, отмечается, что немецкие следователи около двух месяцев ждали встречи с польскими коллегами.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что с большой вероятностью за диверсией на трубопроводах стоят американцы. Также глава государства допустил, что это мог совершить кто-то «с их подачи».