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NYT: немецкие следователи нашли следы взрывчатки на яхте «Андромеда» после аварии на «СП»

Максим Крюков
14:35 07.04.2023
Американское издание, ссылаясь на подтверждения немецких чиновников, также сообщило, что двое из членов экипажа катера использовали фальшивые болгарские паспорта.
NYT: немецкие следователи нашли следы взрывчатки на яхте «Андромеда» после аварии на «СП»
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, GlobalLookPress
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В ходе следственных мероприятий специалистам из Германии удалось обнаружить следы взрывного устройства на прогулочной яхте «Андромеда», которую связывают с диверсией на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на немецких чиновников.

В материале также говорится, что двое из членов экипажа катера использовали поддельные паспорта Болгарии.

По данным издания, «Андромеду» арендовали 5 сентября в немецком порту Росток, затем ее пришвартовали в гавани на небольшом острове Кристиансо. При этом местные жители и эксперты сомневаются, что шесть членов экипажа, даже с опытными водолазами, сумели бы установить взрывчатку на трубопроводах, так как они находятся на глубине около 80 метров, а мощность взрыва составила 2,5 балла по шкале Рихтера.

Ранее расследующий дело о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист сделал заявление об основной версии, которую рассматривает следствие. По его словам, «с большой долей вероятности» за взрывами стоит группа, которую поддерживало и спонсировало какое-то государство.

Автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш в свою очередь заявил, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сфокусировать внимание мира на любых возможных подозреваемых, кроме президента США Джо Байдена. По его словам, ЦРУ «сливают» в американские СМИ и издания других стран фальшивые истории.

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