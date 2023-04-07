NYT: немецкие следователи нашли следы взрывчатки на яхте «Андромеда» после аварии на «СП»

Американское издание, ссылаясь на подтверждения немецких чиновников, также сообщило, что двое из членов экипажа катера использовали фальшивые болгарские паспорта.

© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, GlobalLookPress

В ходе следственных мероприятий специалистам из Германии удалось обнаружить следы взрывного устройства на прогулочной яхте «Андромеда», которую связывают с диверсией на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на немецких чиновников.

В материале также говорится, что двое из членов экипажа катера использовали поддельные паспорта Болгарии.

По данным издания, «Андромеду» арендовали 5 сентября в немецком порту Росток, затем ее пришвартовали в гавани на небольшом острове Кристиансо. При этом местные жители и эксперты сомневаются, что шесть членов экипажа, даже с опытными водолазами, сумели бы установить взрывчатку на трубопроводах, так как они находятся на глубине около 80 метров, а мощность взрыва составила 2,5 балла по шкале Рихтера.

Ранее расследующий дело о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист сделал заявление об основной версии, которую рассматривает следствие. По его словам, «с большой долей вероятности» за взрывами стоит группа, которую поддерживало и спонсировало какое-то государство.

Автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш в свою очередь заявил, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сфокусировать внимание мира на любых возможных подозреваемых, кроме президента США Джо Байдена. По его словам, ЦРУ «сливают» в американские СМИ и издания других стран фальшивые истории.