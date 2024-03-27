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В Белом доме назвали невероятно оскорбительным вопрос о деменции у Байдена

По ее словам, врач нынешнего президента США предоставлял исчерпывающую информацию о его здоровье.
Глеб Владовский 2024-03-27 04:48:38
© Фото: Al Drago - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в интервью радиостанции WBT назвала оскорбительным вопрос о наличии деменции у американского лидера Джо Байдена.

«Я не могу поверить, что вы задаете мне такой вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос», - сказала она во время эфира.

В качестве аргумента, Жан-Пьер заявила, что Байден «всегда был сосредоточен на американском народе», а его действия на посту главы государства она охарактеризовала как исторические.

Она также добавила, что врач нынешнего президента США предоставлял исчерпывающую информацию о его здоровье.

Напомним, что профессор университета Джона Хопкинса Марти Макари в эфире телеканала Fox News заявил, что у американского лидера наблюдается прогрессирующая возрастная деменция, и это становится все более заметным. Он также отметил, что болезнь на сегодняшний день неизлечима.

 

#в стране и мире #сша #Белый дом #Джо Байден #деменция #карин жан-пьер
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