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Байден назвал себя первой темнокожей женщиной на службе

Американский лидер совершил ошибку, вероятно, желая подчеркнуть, что назначил Харрис на пост вице-президента страны.
Глеб Владовский 2024-07-05 05:10:41
© Фото: Tierney L. Cross - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Президент США Джо Байден оговорился в эфире радиостанции WURD, назвав себя темнокожей женщиной. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Я горжусь тем, что, как я уже сказал, являюсь первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной, служащей с чернокожим президентом. Горжусь тем, что стала первой чернокожей женщиной в Верховном суде», - заявил американский лидер.

Как отмечает издание, Байден, предположительно, хотел подчеркнуть, что назначил Камалу Харрис первой чернокожей женщиной на пост вице-президента США.

Уточняется, что это первое интервью главы государства после провальных теледебатов с его оппонентом Дональдом Трампом.

Ранее Байден заявил, что ему необходимо больше спать и меньше работать, а также избегать общественных мероприятий после 8 часов вечера.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #темнокожая женщина
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