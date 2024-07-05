Байден назвал себя первой темнокожей женщиной на службе

Президент США Джо Байден оговорился в эфире радиостанции WURD, назвав себя темнокожей женщиной. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Я горжусь тем, что, как я уже сказал, являюсь первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной, служащей с чернокожим президентом. Горжусь тем, что стала первой чернокожей женщиной в Верховном суде», - заявил американский лидер.

Как отмечает издание, Байден, предположительно, хотел подчеркнуть, что назначил Камалу Харрис первой чернокожей женщиной на пост вице-президента США.

Уточняется, что это первое интервью главы государства после провальных теледебатов с его оппонентом Дональдом Трампом.

Ранее Байден заявил, что ему необходимо больше спать и меньше работать, а также избегать общественных мероприятий после 8 часов вечера.