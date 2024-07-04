WSJ: 80% американцев считают Байдена слишком старым для президентства

Нынешний президент США 81-летний Джо Байден, по мнению 80% американцев, слишком старый для переизбрания на второй срок. Такую статистику показал опрос, проведенный Wall Street Journal.

По данным опроса, из числа избирателей демократов такого мнения придерживаются 76% респондентов. При этом, 78-летнего экс-главу государства Дональда Трампа старым посчитали 56% опрошенных, из числа республиканцев такого мнения придерживаются 36%.

Отмечается, что исследование проводилось с 29 июня по 2 июля среди 750 зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составила 3,6%.

Кроме того, 1500 избирателям задали вопрос о поддержке кандидатов в президенты и их замене сразу после прошедших теледебатов. Отмечается, что Трампа готовы поддержать 48% опрошенных, в то время как Байдена - 42%.

Напомним, что нынешний глава государства, по мнению ряда СМИ, выступил неудачно. В свою очередь Байден аргументировал свой провал усталостью от международных поездок.