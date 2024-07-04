МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: 80% американцев считают Байдена слишком старым для президентства

При этом 78-летнего Дональда Трампа считают слишком старым 56% респондентов.
Глеб Владовский 2024-07-04 05:55:50
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Нынешний президент США 81-летний Джо Байден, по мнению 80% американцев, слишком старый для переизбрания на второй срок. Такую статистику показал опрос, проведенный Wall Street Journal.

По данным опроса, из числа избирателей демократов такого мнения придерживаются 76% респондентов. При этом, 78-летнего экс-главу государства Дональда Трампа старым посчитали 56% опрошенных, из числа республиканцев такого мнения придерживаются 36%.

Отмечается, что исследование проводилось с 29 июня по 2 июля среди 750 зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составила 3,6%.

Кроме того, 1500 избирателям задали вопрос о поддержке кандидатов в президенты и их замене сразу после прошедших теледебатов. Отмечается, что Трампа готовы поддержать 48% опрошенных, в то время как Байдена - 42%.

Напомним, что нынешний глава государства, по мнению ряда СМИ, выступил неудачно. В свою очередь Байден аргументировал свой провал усталостью от международных поездок.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #президентские выборы в сша
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 