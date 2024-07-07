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К резиденции парламента в Париже стянули усиленные наряды полиции

Активисты радикальных группировок призвали провести митинг у здания Национального собрания.
Владимир Рубанов 2024-07-07 23:30:36
© Фото: CivicioY X.com © Видео: CivicioY, X.com

Усиленные наряды полиции с водометами переброшены к площади Республики в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости. Там проходит демонстрация после второго тура выборов в Национальную ассамблею.

Активисты радикальных группировок распространили в социальных сетях призыв собраться на митинг возле здания Национального собрания. Префектура полиции запретила проведение массовых акций в этом месте. Теперь у резиденции парламента дежурят полицейские и жандармы, сообщает ТАСС.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что на охрану правопорядка в ночь после голосования по всей стране выведут 30 тысяч полицейских и жандармов. По его словам, власти намерены помешать ультраправым или ультралевым группировкам использовать результаты выборов для беспорядков. Тем не менее, днем владельцы магазинов на центральных улицах городов закрывали витрины защитными конструкциями.

В воскресенье во Франции прошел второй тур досрочных парламентских выборов. По предварительным данным, левый «Новый народный фронт» получает от 175 до 205 мест, президентская коалиция «Вместе за республику» набирает от 150 до 175 мандатов. Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» заняла третье место и может рассчитывать на 115-150 мест. Всего в Национальном собрании 577 депутатов.

После объявления результатов премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что подаст в отставку утром 8 июля и останется работать до назначения нового кабинета. Лидер левой коалиции Жан-Люк Меланшон заявил, что президент Макрон должен поручить альянсу «Новый народный фронт» формирование нового правительства.

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