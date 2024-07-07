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Меланшон призвал Макрона признать поражение на выборах

По словам лидера «Нового народного фронта», Макрон имеет право и обязанность призвать альянс к формированию правительства.
Мария Зайцева 2024-07-07 22:07:47
© Фото: Vincent Isore Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен поручить победившему на досрочных парламентских выборах альянсу «Новый народный фронт» формирование нового кабинета министров. Об этом заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон во время эфира телеканала BFMTV.

По его словам, президент имеет и право, и обязанность на это. Он дополнил, что Макрону необходимо признать поражение, а также не «пытаться игнорировать результаты выборов».

Меланшон отметил, что действующий премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен уйти в отставку.

Ранее стало известно, что «Новый народный фронт» победил на парламентских выборах во Франции и, по предварительной оценке, получит от 175 до 205 мест в Национальном собрании.

#в стране и мире #Эмманюэль Макрон #Парламент #кабинет министров #Парламентские выборы #Жан-Люк Меланшон
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