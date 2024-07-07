Меланшон призвал Макрона признать поражение на выборах

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен поручить победившему на досрочных парламентских выборах альянсу «Новый народный фронт» формирование нового кабинета министров. Об этом заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон во время эфира телеканала BFMTV.

По его словам, президент имеет и право, и обязанность на это. Он дополнил, что Макрону необходимо признать поражение, а также не «пытаться игнорировать результаты выборов».

Меланшон отметил, что действующий премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен уйти в отставку.

Ранее стало известно, что «Новый народный фронт» победил на парламентских выборах во Франции и, по предварительной оценке, получит от 175 до 205 мест в Национальном собрании.