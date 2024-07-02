Орбан попросил Зеленского прекратить огонь для мирных переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о своей просьбе к Владимиру Зеленскому о прекращении огня до мирных переговоров. О заявлении премьера сообщает агентство Reuters.

«Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», - заявил Орбан.

Премьер-министр уточнил, что рассматривает двустороннее сотрудничество Венгрии и Украины. Будапешт хотел бы улучшить отношения с Киевом, несмотря на разногласия. Зеленский сообщил об «общих европейских приоритетах», которые, по его мнению, должны привести к миру.

Ранее в Кремле заявили, что не ожидают результатов от переговоров Орбана и Зеленского. Со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Виктор Орбан во время встречи представляет интересы Брюсселя, а не Будапешта.