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Орбан попросил Зеленского прекратить огонь для мирных переговоров

Премьер-министр Венгрии считает, что прекращение огня ускорит мирные переговоры между странами.
Услада Дубинина 2024-07-02 14:28:25
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о своей просьбе к Владимиру Зеленскому о прекращении огня до мирных переговоров. О заявлении премьера сообщает агентство Reuters.

«Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», - заявил Орбан.

Премьер-министр уточнил, что рассматривает двустороннее сотрудничество Венгрии и Украины. Будапешт хотел бы улучшить отношения с Киевом, несмотря на разногласия. Зеленский сообщил об «общих европейских приоритетах», которые, по его мнению, должны привести к миру.

Ранее в Кремле заявили, что не ожидают результатов от переговоров Орбана и Зеленского. Со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Виктор Орбан во время встречи представляет интересы Брюсселя, а не Будапешта.

#Украина #переговоры #Венгрия #орбан
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