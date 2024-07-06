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Обстрелы ВСУ 5 июля привели к гибели пяти и ранению 24 жителей ДНР

Боевики ВСУ 65 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в результате пострадали 24 и погибли пять мирных жителей.
Дарина Криц 2024-07-06 01:29:49
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

За прошедшие сутки - с 00:00 5 июля по 00:00 6 июля - украинские боевики 65 раз подвергали обстрелам территорию ДНР.

За время атак погибли пять мирных жителей. Вместе с этим 24 человека получили ранения, среди них девушка 2011 года рождения. Среди пострадавших - два сотрудника МЧС РФ. Обновленные данные сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

Уточняется, что более всего обстрелам подвергалось Горловское направление, там зафиксировали 39 атак, еще 22 - на Донецком, два - на Волновахском и по одному на Ясиноватском и Светлодарском направлениях.

Обстрелы противника привели к значительным разрушениям в регионе - повреждения получили 18 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, повреждены 25 автомобилей.

Представительство Донецкой республики указало, что во время обстрелов боевики ВСУ применили 187 различных боеприпасов.

При этом число погибших при обстреле Волновахи возросло до трех. А в Горловке погиб мужчина после подрыва на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа «колокольчик». Также в Донецке из-за обстрела ВСУ погиб 20-летний парень.

#в стране и мире #ДНР #разрушения #инфраструктура #сцкк #обстрелы всу #повреждения автомобилей
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