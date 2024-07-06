В Донецке из-за обстрела ВСУ погиб 20-летний парень

Местный житель Донецкой Народной Республики сообщил подробности произошедшего вечером 5 июля обстрела в Донецке. Украинские боевики атаковали город - частный сектор Киевского района, что привело к гибели 20-летнего парня и тяжелому ранению его девушки. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Очевидец происшествия Эдуард рассказал, что инцидент произошел вечером, примерно в 20:30, когда он вернулся домой.

«... И тут взрыв, кажется, вот здесь град, и у меня посыпались стекла. И тогда сосед начал вызывать скорую помощь. Девушка была, 21 год, ногу ей оторвало, а парень - его насмерть», - передает его слова агентство.

Эдуард добавил, что при обстреле пострадали еще и животные - одна из них погибла рядом с парнем, вторая - серьезно ранена.

Уточняется, что снаряд попал в проезжую часть. На месте взрыва найдены фрагменты от реактивной системы залпового огня. Кроме этого, осколки оборвали электропровода, повредили остекление дома и забор.

Этим же вечером в Горловке в результате подрыва на суббоеприпасе от кассетных снарядов украинских националистов погиб мужчина. Глава города Иван Приходько уточнил, что местный житель скончался от полученных ранений.