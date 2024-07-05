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Число погибших при обстреле Волновахи возросло до трех

12 человек пострадали в результате обстрела в Волновахе.
Мария Зайцева 2024-07-05 18:36:12
© Фото: Надежда Чичерова, РИА Новости

В результате обстрелов украинскими войсками города Волновахи в Донецкой Народной Республике погибли три мирных жителя. Об этом сообщает диспетчерская служба администрации Волновахского района в официальном телеграм-канале.

Ранения получили 12 человек.

«Сегодня, 05.07.2024 в следствии обстрелов г. Волновахи погибло 3 человека и 12 человек получили ранения. Будьте бдительны и берегите себя», - говорится в сообщении.

Ранее представитель СК РФ заявлял о двух погибших. Отмечается, что один из снарядов попал по гражданскому объекту — складам.

#в стране и мире #ВСУ #Обстрел #пострадавшие #погибшие #Донецкая народная республика #волноваха
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