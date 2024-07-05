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Мужчина погиб в Горловке в результате подрыва на суббоеприпасе ВСУ

Мужчина погиб от подрыва на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа «колокольчик».
Мария Зайцева 2024-07-05 21:47:21
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Мирный житель села Озеряновка в Горловке в Донецкой Народной Республике погиб в результате подрыва суббоеприпасе вооруженных силу Украины. Об этом сообщает глава города Иван Приходько в своем официальном телеграм-канале.

Мужчина скончался от ран, которые получил при подрыве на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа «колокольчик».

«Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», - высказался мэр.

Ранее в Горловке при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя.

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