Мирный житель села Озеряновка в Горловке в Донецкой Народной Республике погиб в результате подрыва суббоеприпасе вооруженных силу Украины. Об этом сообщает глава города Иван Приходько в своем официальном телеграм-канале.

Мужчина скончался от ран, которые получил при подрыве на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа «колокольчик».

«Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», - высказался мэр.

Ранее в Горловке при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя.