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Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране

Президент выразил надежду, что Пезешкиана поспособствует дальнейшему наращиванию сотрудничества Ирана с РФ.
Алексей Курильченко 2024-07-06 10:58:20
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран», - говорится в тексте телеграммы.

Путин отметил дружественный характер отношений России и Ирана, а также эффективную координацию в решении актуальных вопросов. Российский лидер выразил надежду, что работа Пезешкиана поспособствует дальнейшему наращиванию сотрудничества с РФ и будет направлено на благо дружественных народов.

Напомним, что после гибели Эбрахима Раиси в Иране были назначены внеочередные президентские выборы. В этот период обязанности главы государства исполнял Мохаммад Мохбер. Выборы состоялись 6 июля - Пезешкиан набрал около 17 миллионов голосов.

#в стране и мире #Иран #Владимир Путин #поздравление #Масуд Пезешкиан
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