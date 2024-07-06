Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране

Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран», - говорится в тексте телеграммы.

Путин отметил дружественный характер отношений России и Ирана, а также эффективную координацию в решении актуальных вопросов. Российский лидер выразил надежду, что работа Пезешкиана поспособствует дальнейшему наращиванию сотрудничества с РФ и будет направлено на благо дружественных народов.

Напомним, что после гибели Эбрахима Раиси в Иране были назначены внеочередные президентские выборы. В этот период обязанности главы государства исполнял Мохаммад Мохбер. Выборы состоялись 6 июля - Пезешкиан набрал около 17 миллионов голосов.