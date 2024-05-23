Улицы Мешхеда переполнены людьми перед прощанием с президентом Ирана

Несколько сотен иранцев не смогли подойти к месту церемонии погребения президента Ирана Эбрахима Раиси, которая пройдет в мавзолее имама Резы. Толпы скорбящих держат в руках портреты Раиси.

Центральная улица Мешхеда переполнена людьми. Движение транспорта перекрыто, также временно закрыт вход в метро. Желающие проститься с Раиси возвращаются, так как территория, отведенная для этого, оказалась недостаточно вместительной для стольких иранцев.

Похороны президента Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Президент Ирана был хранителем мавзолея имама Резы, в этом месте пройдет церемония погребения. Ранее в Тебризе прошла церемония прощания с Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном, погибшими в результате крушения вертолета.