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Улицы Мешхеда переполнены людьми перед прощанием с президентом Ирана

Скорбящие держат в руках портреты Эбрахима Раиси.
Константин Коковешников Услада Дубинина 2024-05-23 16:34:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Несколько сотен иранцев не смогли подойти к месту церемонии погребения президента Ирана Эбрахима Раиси, которая пройдет в мавзолее имама Резы. Толпы скорбящих держат в руках портреты Раиси.

Центральная улица Мешхеда переполнена людьми. Движение транспорта перекрыто, также временно закрыт вход в метро. Желающие проститься с Раиси возвращаются, так как территория, отведенная для этого, оказалась недостаточно вместительной для стольких иранцев. 

Похороны президента Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Президент Ирана был хранителем мавзолея имама Резы, в этом месте пройдет церемония погребения. Ранее в Тебризе прошла церемония прощания с Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном, погибшими в результате крушения вертолета.

#Иран #наш эксклюзив #Крушение вертолета #погребение #раиси
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