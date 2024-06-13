Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана Мохбером

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером, российский лидер поздравил Мохбера с наступающим исламским праздником Курбан-байрам и получил ответные поздравления в связи с Днем России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта», - добавили в пресс-службе.

Отдельно были подняты вопросы международного сотрудничества, в том числе по линии организации БРИКС, членом которой Иран является с 1 января текущего года. Россия же в этом году председательствует в объединении.

Российский президент также передал «самые добрые пожелания» верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, а также получил благодарность за поддержку после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в ходе крушения вертолета.

Уточняется, что разговор состоялся по иранской инициативе.