Эксперт Топорнин: в позиции Лондона к Киеву появятся «нюансы»

Позиция Великобритании к Украине после избрания нового премьер-министра кардинальным образом не изменится. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Несмотря на это, эксперт прогнозирует появление новых нюансов в этом вопросе. В частности, речь идет о финансировании Украины под различные проекты.

«Выделяются миллиарды фунтов стерлингов. Это много. И лейбористы в первую очередь хотят сделать ревизию бюджетного расходования средств. Они считают, что консерваторы это делали неэффективно. Ну и в том числе по внешнеполитическим инициативам Британия много тратит денег на внешней арене», - рассказал Топорнин.

Эксперт объяснил, что это не только финансирование Киева. Он отметил, что большие средства идут на поддержку африканских стран, бывших колоний Великобритании.

«Их там много. В Азии тоже они есть, в Тихоокеанском регионе они тоже есть. То есть здесь на британское содружество тоже идут миллиарды фунтов стерлингов, и это тоже большие суммы», - рассказал Топорнин.

Новое правительство Британии, как объясняет эксперт, хочет провести ревизию того, как расходуются эти средства. Однако Украина остается в центре внимания, и тут выделяется действительно средств намного больше, чем африканским странам.

«Поэтому вот здесь я вижу, определенные нюансы могут быть изменены. Тем более, как я уже сказал, все-таки Британия, она такая страна сегодня в экономическом плане, может быть, не претендующая на заглавные роли в Европе, но все равно в мире это пятая экономика и она значима», - сказал Топорнин.

Кроме того, Британия будет много внимания обращать на свое сотрудничество с Вашингтоном, считает эксперт.

«Так что мы должны понимать, что на внешней арене перемена правительства не приведет к каким-то кардинальным изменениям», - добавил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России.

Ранее в должность премьер-министра Великобритании вступил Кир Стармер. Он является лидером Лейбористской партии в стране. В Букингемском дворце король Карл III передал ему мандат на формирование кабинета министров.

Напомним, что результаты парламентских выборов в Великобритании стали известны утром 5 июля. Победу одержали лейбористы - партия гарантировала себе 412 из 650 мест в парламенте. Бывший премьер Риши Сунак подал в отставку и также покинул должность главы Консервативной партии.