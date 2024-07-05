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Лейбористы одержали победу на выборах в парламент Британии

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер станет следующим премьер-министром страны.
Услада Дубинина 2024-07-05 08:23:54
© Фото: Tejas Sandhu, Keystone Press Agency, Globallookpress

Партия лейбористов одержала победу в парламентских выборах Великобритании после подсчета бюллетеней более чем в 70% избирательных округов. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на данные избиркома. 

Оппозиционная партия гарантировала себе 326 мест в палате общин, достигнув необходимого количества для парламентского большинства. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер станет премьер-министром Великобритании. 

Ранее в Париже прошли беспорядки после объявления результатов первого тура голосования. Радикалы из движения black bloc разгромили витрины кафе и подожгли мусорные баки. Протестующие выражали несогласие с победой правых. 

#Выборы #Парламент #великобританя #лейбористы
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