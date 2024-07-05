Лейбористы одержали победу на выборах в парламент Британии

Партия лейбористов одержала победу в парламентских выборах Великобритании после подсчета бюллетеней более чем в 70% избирательных округов. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на данные избиркома.

Оппозиционная партия гарантировала себе 326 мест в палате общин, достигнув необходимого количества для парламентского большинства. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер станет премьер-министром Великобритании.

Ранее в Париже прошли беспорядки после объявления результатов первого тура голосования. Радикалы из движения black bloc разгромили витрины кафе и подожгли мусорные баки. Протестующие выражали несогласие с победой правых.