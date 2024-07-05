Премьер Британии Сунак подал в отставку

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подал в отставку после проигрыша Консервативной партии на парламентских выборах. Речь премьера транслировал телеканал Sky News.

«Я хотел бы сказать прежде всего, что мне жаль. Я отдал этой работе всего себя. Но вы послали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться», - заявил Сунак.

Утром в пятницу стали известны результаты парламентских выборов в Великобритании. Победу одержали лейбористы под руководством Кира Стармера. Лейбористская партия гарантировала себе 412 из 650 мест в парламенте.