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Премьер Британии Сунак подал в отставку

Риши Сунак сообщил, что ему жаль покидать пост премьер-министра Великобритании.
Услада Дубинина 2024-07-05 13:42:39
© Фото: Stephen Lock, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подал в отставку после проигрыша Консервативной партии на парламентских выборах. Речь премьера транслировал телеканал Sky News.

«Я хотел бы сказать прежде всего, что мне жаль. Я отдал этой работе всего себя. Но вы послали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться», - заявил Сунак.

Утром в пятницу стали известны результаты парламентских выборов в Великобритании. Победу одержали лейбористы под руководством Кира Стармера. Лейбористская партия гарантировала себе 412 из 650 мест в парламенте.

#Великобритания #Парламент #отставка #риши сунак
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