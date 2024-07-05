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Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

Лидер лейбористов получил мандат на формирование кабмина от Карла III.
Алексей Курильченко 2024-07-05 14:22:37
© Фото: Tejas Sandhu, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава лейбористской партии Великобритании Кир Стармер вступил в должность премьер-министра. В ходе торжественной церемонии в Букингемском дворце он получил мандат на формирования кабинета министров от короля Карла III.

В ближайшее время Стармер отправится на Даунинг-стрит, где выступит с первой речью в должности британского премьера.

Напомним, что утром 5 июля стали известны результаты парламентских выборов в Великобритании. Победу одержали лейбористы - партия гарантировала себе 412 из 650 мест в парламенте. Бывший премьер-министр Риши Сунак объявил о своей отставке, также он покинул должность главы Консервативной партии.

#Великобритания #премьер-министр #риши сунак #кир стармер
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