Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

Глава лейбористской партии Великобритании Кир Стармер вступил в должность премьер-министра. В ходе торжественной церемонии в Букингемском дворце он получил мандат на формирования кабинета министров от короля Карла III.

В ближайшее время Стармер отправится на Даунинг-стрит, где выступит с первой речью в должности британского премьера.

Напомним, что утром 5 июля стали известны результаты парламентских выборов в Великобритании. Победу одержали лейбористы - партия гарантировала себе 412 из 650 мест в парламенте. Бывший премьер-министр Риши Сунак объявил о своей отставке, также он покинул должность главы Консервативной партии.