Песков заявил, что Путин и Орбан обсудят Украину

Владимир Путин и Виктор Орбан в ходе переговоров обсудят тему Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как заявил представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину, Украина является лишь одной из заявленных тем. Песков подтвердил, что Орбан прибыл с рабочим визитом.

Напомним, что Орбан прибыл в Москву днем 5 июля. Он заявил, что прилетел для продолжения своей мирной миссии, несмотря на то что ЕС не дал ему мандат на возможность ведения переговоров с Москвой от лица европейского объединения. Таким образом, Орбан будет говорить с Путиным как представитель интересов Венгрии.