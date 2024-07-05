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Песков заявил, что Путин и Орбан обсудят Украину

Представитель Кремля подтвердил, что Орбан прибыл с рабочим визитом.
Алексей Курильченко 2024-07-05 13:06:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Владимир Путин и Виктор Орбан в ходе переговоров обсудят тему Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как заявил представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину, Украина является лишь одной из заявленных тем. Песков подтвердил, что Орбан прибыл с рабочим визитом.

Напомним, что Орбан прибыл в Москву днем 5 июля. Он заявил, что прилетел для продолжения своей мирной миссии, несмотря на то что ЕС не дал ему мандат на возможность ведения переговоров с Москвой от лица европейского объединения. Таким образом, Орбан будет говорить с Путиным как представитель интересов Венгрии.

#Украина #Владимир Путин #переговоры #Виктор Орбан #Дмитрий Песков
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