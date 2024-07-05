МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан заявил, что прибыл в РФ для продолжения мирной миссии

В ходе визита премьер Венгрии встретится с Владимиром Путиным.
Алексей Курильченко 2024-07-05 12:57:21
© Фото: MTIMINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODABENKO VIVIEN CHER

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибыл в Россию для продолжения мирной миссии. Напомним, что в ходе визита в Москву венгерский лидер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва», - сообщил Орбан на своей странице в соцсети Х.

До этого Орбан написал, что «нельзя достичь мира, сидя в Брюсселе», имея в виду председательство Венгрии в ЕС. Премьер отметил, что не имеет мандата на переговоры с Россией от лица Евросоюза, но он не может сидеть в стороне.

Напомним, что 2 июля Орбан прибыл в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе беседы венгерский премьер предложил главе киевского режима прекратить огонь до мирных переговоров с Россией. В Киеве это предложение отвергли.

 

#Москва #в стране и мире #Виктор Орбан #мирная миссия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 