Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибыл в Россию для продолжения мирной миссии. Напомним, что в ходе визита в Москву венгерский лидер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва», - сообщил Орбан на своей странице в соцсети Х.

До этого Орбан написал, что «нельзя достичь мира, сидя в Брюсселе», имея в виду председательство Венгрии в ЕС. Премьер отметил, что не имеет мандата на переговоры с Россией от лица Евросоюза, но он не может сидеть в стороне.

Напомним, что 2 июля Орбан прибыл в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе беседы венгерский премьер предложил главе киевского режима прекратить огонь до мирных переговоров с Россией. В Киеве это предложение отвергли.