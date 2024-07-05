МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан не согласовал свой визит в Москву с Еврокомиссией

В Еврокомиссии обвинили Орбана в подрыве единства Евросюоза.
Алексей Курильченко 2024-07-05 13:24:04
© Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Оран не уведомлял Еврокомиссию о своем визите в Москву. Об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер.

Представитель ЕК отметил, что поездка Орбана в Москву подрывает единство Евросоюза. Он также пригрозил Будапешту, что действия из премьера ставят под сомнение традиционную поездку членов ЕК в Венгрию, которая стала председателем Совета ЕС.

На фоне поездки Орбана глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в соцсети X, что к миру на Украине «проложит путь только единство», и заявила, что «умиротворение не остановит Путина».

Напомним, что Орбан 5 июля прибыл в Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что прилетел для продолжения своей мирной миссии. Как сообщает La Libre, визит может продемонстрировать пренебрежение Орбана к принципам лояльного взаимодействия между членами ЕС.

#Москва #переговоры #Виктор Орбан #Еврокомиссия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 