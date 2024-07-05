Орбан не согласовал свой визит в Москву с Еврокомиссией

Премьер-министр Венгрии Виктор Оран не уведомлял Еврокомиссию о своем визите в Москву. Об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер.

Представитель ЕК отметил, что поездка Орбана в Москву подрывает единство Евросоюза. Он также пригрозил Будапешту, что действия из премьера ставят под сомнение традиционную поездку членов ЕК в Венгрию, которая стала председателем Совета ЕС.

На фоне поездки Орбана глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в соцсети X, что к миру на Украине «проложит путь только единство», и заявила, что «умиротворение не остановит Путина».

Напомним, что Орбан 5 июля прибыл в Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что прилетел для продолжения своей мирной миссии. Как сообщает La Libre, визит может продемонстрировать пренебрежение Орбана к принципам лояльного взаимодействия между членами ЕС.