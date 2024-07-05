Специалисты по работе с вооружением из России изучили внутреннее устройство американской баллистической ракеты ATACMS. Особое внимание эксперты уделили кассетному суббоеприпасу M74 - это шарообразный предмет, похожий на теннисный мяч, внутри ракеты расположено 275 таких предметов.

Кассета с M74 раскрывается на высоте около 200 метров, и суббоеприпасы начинают раскручиваться, что приводит их в боевое положение. В беседе с РИА Новости специалист отметил, что если боеприпас упал на землю и не детонировал, то его ни в коем случае нельзя перемещать.

M74 эксперт сравнил с российскими гранатами РГО из-за схожей внутренней конструкции. Главное отличие - использование вольфрама вместо стали у российского аналога. Вольфрамовые осколки набирают при полете большую скорость, соответственно, повышается и их убойная сила. При этом у M74 меньшее осколочное поле, а значит, и вероятность поражения. Однако они могут пробить металлическую дверь на расстоянии 50 метров.

Ранее специалисты рассказали о системе наведения ATACMS. Эксперт по работе с вооружением отметил, что инженеры имеют возможность изучить работу системы ракеты на всей траектории полета, а также возможности корректирования траектории полета.

Напомним, что Вашингтон поставляет ракеты ATACMS киевскому режиму. Украинские боевики используют данные ракеты в том числе и для ударов по мирным жителям. Так, 23 июня националисты ударили американскими ракетами по Севастополю. В результате погибли четыре человека, среди которых двое детей, число получивших ранения - 151.