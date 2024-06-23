Появились первые кадры с пляжа в момент удара по Севастополю

Появились кадры украинского обстрела Севастополя. Люди находились на пляже и купались в море в момент, когда началась атака ВСУ. Местные жители начали в панике бежать с места отдыха.

По словам очевидцев, погибла пожилая женщина, которая в момент атаки находилась в море.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число раненых от обстрела ВСУ возросло до 100 человек. Он отправился в больницу к раненым. Губернатор также заявил, что число погибших при ударе ракет по Севастополю увеличилось до трех человек, среди которых два ребенка.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что для террористической атаки киевский режим применил ракеты ATACMS американского производства, снаряженные кассетными боевыми частями.