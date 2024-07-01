Российские специалисты рассказали об устройстве ракеты комплекса ATACMS

Российские специалисты по работе с вооружением изучают систему наведения американской оперативно-тактической ракеты комплекса ATACMS, об этом РИА Новости сообщил военный инженер.

«Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», - рассказал собеседник агентства.

Специалист по работе с вооружением отметил, что инженеры имеют возможность изучить работу системы ракеты на всей траектории полета, а также возможности корректирования траектории полета.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон передал Киеву более 100 ракет ATACMS повышенной дальности. По заявлению Минобороны РФ, задания на пуск ракет ATACMS вводятся американскими специалистами.

Напомним, что 23 июня ВСУ атаковали ракетами ATACMS пляж с туристами и местными жителями в Севастополе. В результате обстрела пострадали более 150 человек. Известно о четырех погибших, двое из которых дети двух и восьми лет.