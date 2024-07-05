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Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский оскорбил журналиста Карлсона

Отказав Такеру Карлсону в интервью, Владимир Зеленский оскорбил его, считает бывший советник президента Кучмы Олег Соскин.
Дарина Криц 2024-07-05 00:40:19
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Bernd von Jutrczenka, dpa, Globallookpress

Факт отказа лидера киевского режима Владимира Зеленского от интервью с Такером Карлсоном - не что иное, как оскорбление известного американского журналиста. Такое мнение выразил Олег Соскин - бывший советник президента Украины Леонида Кучмы.

«Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря <…>. Это не просто грубость и наглость, это беспардонное, совершенно невменяемое поведение», - приводит его слова Life.

Кроме того, Соскин назвал такие действия Зеленского публичным оскорблением и срывом интервью, в то время как слова Карлсона расцениваются как получение согласия от киевских властей.

Бывший советник президента предположил, что такое действие Зеленского может спровоцировать Карлсона начать расследование на предмет коррупции и наркозависимости.

Прежде в этом году известный журналист записал интервью с российским ученым и философом Александром Дугиным, российским бизнесменом и создателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Самое резонансное интервью, набравшее свыше 200 миллионов просмотров, Карлсон записал в феврале с президентом России Владимиром Путиным.

#в стране и мире #интервью #Владимир Зеленский #отказ #Такер Карлсон #публичное оскорбление #Олег Соскин
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