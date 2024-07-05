Факт отказа лидера киевского режима Владимира Зеленского от интервью с Такером Карлсоном - не что иное, как оскорбление известного американского журналиста. Такое мнение выразил Олег Соскин - бывший советник президента Украины Леонида Кучмы.

«Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря <…>. Это не просто грубость и наглость, это беспардонное, совершенно невменяемое поведение», - приводит его слова Life.

Кроме того, Соскин назвал такие действия Зеленского публичным оскорблением и срывом интервью, в то время как слова Карлсона расцениваются как получение согласия от киевских властей.

Бывший советник президента предположил, что такое действие Зеленского может спровоцировать Карлсона начать расследование на предмет коррупции и наркозависимости.

Прежде в этом году известный журналист записал интервью с российским ученым и философом Александром Дугиным, российским бизнесменом и создателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Самое резонансное интервью, набравшее свыше 200 миллионов просмотров, Карлсон записал в феврале с президентом России Владимиром Путиным.