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Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Сооснователь Telegram ответил на вопросы об Илоне Маске, сопротивлении атакам со стороны ФБР и ограблении в Калифорнии.
Максим Крюков 2024-04-17 01:38:30
© Фото: TuckerCarlson, YouTube

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с одним из основателей мессенджера Telegram и бывшим генеральным директором социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым.

Материал размещен на видеоплатформе YouTube. Спустя 35 минут после публикации видео набрало более 45 тысяч просмотров.

Разговор был записан в офисе предпринимателя в Дубае и продлился чуть менее часа. Дуров ответил на вопросы об американском миллиардере, гендиректоре компаний SpaceX и Tesla и владельце Twitter Илоне Маске, сопротивлении атакам со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) и ограблении в Калифорнии.

О том, что Павел Дуров дал большое интервью экс-ведущему телеканала Fox News, стало известно накануне. Программист сам рассказал об этом в своем Telegram-канале. Он отметил, что «обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды». По его словам, беседа была записана в феврале, тогда же он дал 3-часовое интервью «журналисту либеральных взглядов».

#интервью #Telegram #павел дуров #Такер Карлсон
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