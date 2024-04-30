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Такер Карлсон взял интервью у Александра Дугина

В анонсе интервью Такер Карлсон назвал Александра Дугина самым известным политическим философом России.
Ян Брацкий 2024-04-30 01:53:30
© Фото: tuckercarlson.com

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с российским философом Александром Дугиным. Беседа продлилась чуть более двадцати минут.

«Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь», - говорится в сообщении на странице Карлсона в соцсети Х.

Журналист записал беседу с Дугиным в Москве, однако не стал уточнять, когда именно состоялась встреча.

В феврале журналист опубликовал на своем сайте большое интервью с российским президентом Владимиром Путиным. На Западе это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Владимир Путин был максимально открыт, не уходил от ответов на острые вопросы. Разговор продлился более двух часов. С момента опубликования видео, число его просмотров в соцсети Х превысило 212 миллионов.

#интервью #философ #Такер Карлсон #Дугин
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