Американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с российским философом Александром Дугиным. Беседа продлилась чуть более двадцати минут.

«Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь», - говорится в сообщении на странице Карлсона в соцсети Х.

Журналист записал беседу с Дугиным в Москве, однако не стал уточнять, когда именно состоялась встреча.

В феврале журналист опубликовал на своем сайте большое интервью с российским президентом Владимиром Путиным. На Западе это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Владимир Путин был максимально открыт, не уходил от ответов на острые вопросы. Разговор продлился более двух часов. С момента опубликования видео, число его просмотров в соцсети Х превысило 212 миллионов.