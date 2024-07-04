CNN: ХАМАС и Израиль близки к заключению соглашения о перемирии в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС и власти Израиля близки к заключению очередного соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Предполагается, что они могут заключить «рамочное соглашение».

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильские источники, в скором времени переговорщики-израильтяне намерены встретиться с властями страны, чтобы решить, следует ли вступать в фазу детальных переговоров.

В это же время палестинская сторона подтвердила передачу ответа посредникам - Египту и Катару - ответ на израильское предложение, требуя прекратить огонь полностью.

«Мы выдвинули ряд требований, которые позволят обеспечить полное прекращение огня и вывод израильских войск», - заявил в интервью CNN член политического бюро ХАМАС Базем Наим.

Возможно, что на согласование деталей этой новой договоренности может уйти несколько недель сложных переговоров. Среди них - личности палестинских заключенных, которых могут освободить в обмен на израильских заложников и последовательность этих освобождений.

В начале июня стало известно, что Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС заключить сделку о перемирии по Газе, предложенную ранее президентом США Джо Байденом. Представленные условия для прекращения огня включают требования обеих сторон, говорилось в сообщении египетского МИД.