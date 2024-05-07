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Стали известны подробности трехэтапного соглашения о мире в секторе Газа

При посредничестве Египта, Катара и других сторон ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, которое пока является только проектом.
Марина Крижановская 2024-05-07 03:49:05
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Проект соглашения о прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС подразумевает трехэтапный период, каждый из которых занимает 42 дня.

Во время первого этапа ХАМАС отпустит всех живых задержанных (пожилых старше 50 лет, раненых и больных), взамен чего Израиль освободит 30 пожилых и больных людей - по одному на каждого пленного израильтянина, согласно предоставленным спискам ХАМАС.

При этом свободу получат все израильтянки-военнослужащие - Тель-Авив отпустит из тюрем 50 заключенных на каждую живую женщину-воина.

На первом этапе обмен пленными состоится по следующей схеме: на третий день соглашения о перемирии ХАМАС отпустит трех израильских задержанных, затем каждые семь дней будет освобождать еще троих человек. На шестой неделе планируется освобождение всех оставшихся заключенных из числа гражданских лиц. Со своей стороны Израиль выпустит согласованное количество палестинских заключенных согласно спискам, которые представит ХАМАС.

Второй 42-дневный этап предполагает устойчивое прекращение огня, обмен пленными, включая мужчин-военнослужащих и  палестинских заключенных, а также полный вывод израильских войск из сектора Газа.

Третий этап - обмен обеими сторонами телами и останками погибших. Здесь же указывается и начало претворения в жизнь плана по восстановлению сектора Газа, включая дома, гражданские объекты и выплаты компенсаций.

Во время действия соглашения о прекращении огня планируется пропустить в сектор Газа порядка 600 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Как отметило RT со ссылкой на катарское издание Al Araby Al Jadeed, в их число входят 50 грузовиков с топливом.

 

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