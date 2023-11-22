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Sky News: ХАМАС и Израиль могут начать обмен пленными 23 ноября

Марина Крижановская
02:43 22.11.2023
Старший советник премьер-министра сообщил, что после одобрения правительством и Верховным судом Израиля может начаться сделка по освобождению заложников.
Sky News: ХАМАС и Израиль могут начать обмен пленными 23 ноября
© Фото: Christian Reister imageBROKER.com Globallookpress
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В Израиле заявили, что 23 ноября могут начать обмен заложниками с палестинским движением ХАМАС. Это станет возможным после получения одобрения Верховного суда и правительства Израиля. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News рассказал старший советник премьер-министра Марк Регев.

«Переговоры в правительстве все еще продолжаются. Как и в Великобритании, у нас система ответственного перед парламентом правительства. Договоренность по освобождению заложников необходимо одобрить», - сообщил Регев.

По вопросу освобождения заложников правительство будет голосовать в полном составе, добавил он. Оно может состояться в течение одного-двух часов, уточнил советник Нетаньяху. 

Он обратил внимание, что родственники погибших могут обратитьс яв Верховный суд Израиля и обжаловать решение суда об освобождении из израильских тюрем виновного в гибели их родственника палестинского пленного.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС об освобождении заложников. Конфликтующие стороны рассматривают вариант сделать пятидневное перемирие взамен освобождения из плена ХАМАС порядка 50 заложников.

До этого Нетаньяху говорил, что Армия обороны Израиля сохранит за собой свободу действий в Газе после войны. По его словам, ЦАХАЛ преследует цели полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, а также освобождение пленников и недопущение возникновения новой силы в регионе, которая могла бы угрожать Израилю.

Ранее Марк Регев отмечал: после окончания палестино-израильского противостояния в секторе Газа будут находиться силы безопасности Израиля. Он пояснил, что это связано с необходимостью восстановления анклава, создания «демилитаризованного» сектора Газа и для обеспечения его международной поддержкой, в том числе от арабских стран.

Советник Нетаньяху подчеркнул, что оккупация и любая другая форма управления сектором Газа не входит в планы Израиля.

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