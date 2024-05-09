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Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья

Согласно распоряжению, причиной послужило ухудшение здоровья военнослужащего.
Глеб Владовский 2024-05-09 13:51:49
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с военной службы экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил телеканал RT.

Уточняется, что поводом послужило ухудшение здоровья бывшего главкома. При этом ему разрешено носить военную форму.

«Уволить генерала Валерия Федоровича Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы», - говорится в указе.

Напомним, что Залужный занимал должность главкома ВСУ с 2021 года. О его уходе с поста стало известно еще в феврале 2024-го.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царев предположил, что украинские депутаты готовятся сформировать коалицию во главе с экс-командующим ВСУ к 20 мая - дню, когда истекают полномочия Владимира Зеленского на должности главы государства.

#увольнение #Зеленский #ВСУ #Валерий Залужный
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