Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с военной службы экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил телеканал RT.

Уточняется, что поводом послужило ухудшение здоровья бывшего главкома. При этом ему разрешено носить военную форму.

«Уволить генерала Валерия Федоровича Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы», - говорится в указе.

Напомним, что Залужный занимал должность главкома ВСУ с 2021 года. О его уходе с поста стало известно еще в феврале 2024-го.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царев предположил, что украинские депутаты готовятся сформировать коалицию во главе с экс-командующим ВСУ к 20 мая - дню, когда истекают полномочия Владимира Зеленского на должности главы государства.