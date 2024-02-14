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Залужный вступил в партию Порошенко «Европейская солидарность»

Партия Порошенко усилилась популярным в украинском политикуме членом, написал Рогов.
Игнат Далакян 2024-02-14 07:19:01
© Фото: Pool Ukrainian Presidentia Globallookpress

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вступил в партию экс-президента республики Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Отличная новость - Залужный вступил в партию "Европейская солидарность" (ПЕС), хозяином которой является Порошенко», - заявил он в своем Telegram-канале.

Владимир Рогов также написал, что ПЕС усилился популярным в украинском политикуме членом.

«Теперь они вместе будут сносить хриплого наркофюрера», - добавил Рогов.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России пожелал двум сторонам «сожрать друг друга», назвав этот конфликт «преисполненными чувствами отношениями между жабой и гадюкой».

Ранее мы рассказывали, зачем Зеленский устроил крупную военную встряску. Уже бывший главком ВСУ Валерий Залужный был отправлен в отставку, вместе с ним своих постов лишились также командующие сухопутными и десантно-штурмовыми войсками.

#в стране и мире #Петр Порошенко #партия #Пес #Валерий Залужный
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