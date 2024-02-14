Залужный вступил в партию Порошенко «Европейская солидарность»

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вступил в партию экс-президента республики Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Отличная новость - Залужный вступил в партию "Европейская солидарность" (ПЕС), хозяином которой является Порошенко», - заявил он в своем Telegram-канале.
Владимир Рогов также написал, что ПЕС усилился популярным в украинском политикуме членом.
«Теперь они вместе будут сносить хриплого наркофюрера», - добавил Рогов.
Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России пожелал двум сторонам «сожрать друг друга», назвав этот конфликт «преисполненными чувствами отношениями между жабой и гадюкой».
Ранее мы рассказывали, зачем Зеленский устроил крупную военную встряску. Уже бывший главком ВСУ Валерий Залужный был отправлен в отставку, вместе с ним своих постов лишились также командующие сухопутными и десантно-штурмовыми войсками.
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