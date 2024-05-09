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Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании

Экс-главком ВСУ предыдущим указом был уволен с военной службы.
Алексей Курильченко 2024-05-09 14:05:33
© Фото: IMAGO, STR, Globallookpress

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный станет послом Украины в Великобритании. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Согласно тексту указа на сайте офиса Зеленского, Залужный теперь является чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Другим указом Зеленский официально уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья. Однако он был отправлен в отставку еще 8 февраля. Главкомом был назначен занимавший должность командующего сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. После отставки Залужный вступил в партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

#в стране и мире #Украина #Великобритания #посол #Валерий Залужный
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