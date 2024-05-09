Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный станет послом Украины в Великобритании. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Согласно тексту указа на сайте офиса Зеленского, Залужный теперь является чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Другим указом Зеленский официально уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья. Однако он был отправлен в отставку еще 8 февраля. Главкомом был назначен занимавший должность командующего сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. После отставки Залужный вступил в партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».