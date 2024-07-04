Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировали в теракт

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировано в террористический акт, об этом заявил генеральный прокурор республики Марош Жилинка.

«На основании полученных доказательств далее дело будет квалифицироваться как особо серьезное преступление - террористическое нападение», - указано в социальной сети Facebook*.

Напомним, что покушение на убийство Фицо произошло в мае. Нападавший несколько раз выстрелил в премьер-министра рядом со зданием, где проходило заседание правительства республики. Злоумышленник оказался сторонником либеральных взглядов. По данным МВД, разногласия с политикой Фицо стали мотивом для покушения на убийство.

Премьер-министр был доставлен в больницу с ранениями в живот, грудь и конечность. В июне Роберт Фицо после пройденного лечения заявил о готовности приступить к своим рабочим обязанностям.

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