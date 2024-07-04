МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировали в теракт

Нападение на Фицо в ходе расследования переквалифицировали в террористический акт.
Услада Дубинина 2024-07-04 11:19:17
© Фото: IMAGO, ALEX HALADA, Globallookpress

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировано в террористический акт, об этом заявил генеральный прокурор республики Марош Жилинка. 

«На основании полученных доказательств далее дело будет квалифицироваться как особо серьезное преступление - террористическое нападение», - указано в социальной сети Facebook*.

Напомним, что покушение на убийство Фицо произошло в мае. Нападавший несколько раз выстрелил в премьер-министра рядом со зданием, где проходило заседание правительства республики. Злоумышленник оказался сторонником либеральных взглядов. По данным МВД, разногласия с политикой Фицо стали мотивом для покушения на убийство.

Премьер-министр был доставлен в больницу с ранениями в живот, грудь и конечность. В июне Роберт Фицо после пройденного лечения заявил о готовности приступить к своим рабочим обязанностям. 

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

 

#в стране и мире #Теракт #покушение #словакия #Фицо
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 