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Фицо заявил о намерении вернуться к работе в конце июня

Роберт Фицо не чувствует ненависти к нападавшему.
Услада Дубинина 2024-06-05 18:58:38
© Фото: IMAGO, Christian Spicker, Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении вернуться к работе в июне-июле этого года. Он уточнил, что не испытывает ненависти к стрелку, который совершил покушение.

«Если все пойдет по плану, я смогу постепенно вернуться к работе в июне-июле», - сообщил Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook*.

На премьер-министра Словакии было совершено покушение 15 мая. Житель города Лепице из-за несогласия с политикой властей произвел несколько выстрелов в Роберта Фицо во время заседания правительства республики. В результате стрельбы политик получил ранения в конечность, грудь и живот. Врачи прооперировали пострадавшего и ввели в искусственную кому. После улучшения состояния Фицо перевели на амбулаторное лечение в Братиславу.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

#в стране и мире #покушение #словакия #правительство #Фицо
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