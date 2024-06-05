Фицо заявил о намерении вернуться к работе в конце июня

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении вернуться к работе в июне-июле этого года. Он уточнил, что не испытывает ненависти к стрелку, который совершил покушение.

«Если все пойдет по плану, я смогу постепенно вернуться к работе в июне-июле», - сообщил Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook*.

На премьер-министра Словакии было совершено покушение 15 мая. Житель города Лепице из-за несогласия с политикой властей произвел несколько выстрелов в Роберта Фицо во время заседания правительства республики. В результате стрельбы политик получил ранения в конечность, грудь и живот. Врачи прооперировали пострадавшего и ввели в искусственную кому. После улучшения состояния Фицо перевели на амбулаторное лечение в Братиславу.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.