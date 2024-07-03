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Харрис ушла от вопроса о готовности возглавить США вместо Байдена

По словам вице-президента страны, текущий глава государства остается кандидатом от демократов.
Глеб Владовский 2024-07-03 04:35:49
© Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Вице-президент США Камала Харрис ушла от ответа на вопрос о ее готовности возглавить страну вместо действующего главы государства Джо Байдена.

Она заявила в эфире телеканала CBS, что «гордится тем, что является напарницей» действующего американского лидера.

«Джо Байден - наш кандидат», - подчеркнула политик.

Таким образом она прокомментировала призывы некоторых однопартийцев о том, что Байдену следует выйти из президентской гонки.

Напомним, что 28 июня в штате Атланта прошли первые телевизионные дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Отмечается, что члены Демократической партии США выразили обеспокоенность выступлением действующего американского лидера. 

В свою очередь действующий американский лидер заявил, что плохо выступил на дебатах из-за усталости от международных поездок.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #Камала Харрис #президентские выборы в сша
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