Харрис ушла от вопроса о готовности возглавить США вместо Байдена

Вице-президент США Камала Харрис ушла от ответа на вопрос о ее готовности возглавить страну вместо действующего главы государства Джо Байдена.

Она заявила в эфире телеканала CBS, что «гордится тем, что является напарницей» действующего американского лидера.

«Джо Байден - наш кандидат», - подчеркнула политик.

Таким образом она прокомментировала призывы некоторых однопартийцев о том, что Байдену следует выйти из президентской гонки.

Напомним, что 28 июня в штате Атланта прошли первые телевизионные дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Отмечается, что члены Демократической партии США выразили обеспокоенность выступлением действующего американского лидера.

В свою очередь действующий американский лидер заявил, что плохо выступил на дебатах из-за усталости от международных поездок.