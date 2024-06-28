В Атланте начались предвыборные дебаты Байдена и Трампа

В Атланте стартовали первые телевизионные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Предполагается, что мероприятие, трансляцию которого ведут американские телеканалы, продлится 90 минут.

Начались предвыборные дебаты со спора об экономике. Джо Байден обвинил Дональда Трампа в том, что он оставил после себя хаос. При этом бывший американский президент заявил, что страна никогда не жила так хорошо, как при нем.

Также экс-лидер США обвинил своего оппонента в том, что при нем Соединенные Штаты утратили международный престиж. Они, по его словам, уподобились «стране третьего мира».

Напомним, на проходящих дебатах впервые в истории в зале не присутствуют зрители. Также в этот раз во время выступления одного из кандидатов, микрофон другого отключен. Подобное решение может быть связано с «хаосом», который царил во время дебатов в 2020 году, когда Дональд Трамп неоднократно обрывал речь своего соперника и насмехался над ним.