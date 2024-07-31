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Иран обратился к ООН с требованием осудить удар Израиля по Ливану

Постпредство Ирана запросило у генсека ООН Гутерреша и председательствующей в Совбезе России осуждение удара Израиля по Ливану.
Марина Крижановская 2024-07-31 03:38:16
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

Удар израильской армии по столице соседнего Ливана потребовали осудить представители Ирана. Постоянное представительство исламской республики направило соответствующий запрос Генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутеррешу и постпредству России, которая сейчас является председателем в Совете Безопасности ООН.

В письме указано требование о безоговорочном осуждении действий Тель-Авива и недопущении его безнаказанности.

«Совет Безопасности должен безоговорочно и незамедлительно осудить это преступление. Совет Безопасности также должен принять незамедлительные меры в ответ на этот преступный акт, с тем чтобы подобная агрессия, угрожающая региональному миру и безопасности, не повторилась. Израиль должен быть привлечен к ответственности за эти зверства и не может остаться безнаказанным», - цитирует РИА Новости выдержку из текста.

Напомним, во вторник, 30 июля, Армия обороны Израиля нанесла авиационные удары по южному пригороду ливанской столицы - Бейруту.

Власти еврейского государства подтвердили, что целью было устранение высокопоставленного командира «Хезболлы», о чем позднее поступило подтверждение. При ударе ЦАХАЛ погиб Фуад Шукр - правая рука генсека ливанской шиитской группировки Хасана Насраллы, а также пострадали почти 70 мирных жителей.

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