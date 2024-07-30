В Бейруте погибли два командира «Хезболлах» при ударе Израиля

Два командира шиитского движения «Хезболлах» погибли в результате удара Израиля по пригороду Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации района Харет-Хорейк.

«Удар был нанесен по району расположения госпиталя Бахман, в 100 м от штаба "Хезболлах" на юге ливанской столицы», - сказал собеседник агентства.

Со слов источника, при ударе погибла женщина, шесть человек получили ранения. Повреждения получили четырехэтажный дом, несколько зданий и припаркованные машины. Армия обороны Израиля сообщила, что целью ударов был командир «ответственный за убийство израильских гражданских».

Ранее в результате ракетного обстрела Голанских высот погибли 11 человек, в числе которых несовершеннолетние в возрасте от 7 до 13 лет. Израиль возложил ответственность за инцидент на движение «Хезболлах».