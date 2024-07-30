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Почти 70 мирных жителей пострадали при ударе Израиля по Бейруту

Также известно о гибели двоих командиров «Хезболлы».
Анастасия Бобылева 2024-07-30 23:53:59
© Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

Не менее 68 человек пострадали при ударе ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута. Все они мирные жители. Также известно, что одна женщина погибла в результате атаки, об этом сообщает Times of Israel.

«Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского удара по жилому дому в Бейруте погиб один человек и 68 получили ранения», - пишет издание.

Уточняется, что пятеро раненых находятся в критическом состоянии. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил действия Израиля.

Ранее сообщалось лишь о 17 пострадавших в результате удара Израиля, среди них шесть детей. Также при атаке погибли два командира «Хезболлы».

#в стране и мире #Израиль #Бейрут #ЦАХАЛ #атака #удар
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