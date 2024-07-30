Почти 70 мирных жителей пострадали при ударе Израиля по Бейруту

Не менее 68 человек пострадали при ударе ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута. Все они мирные жители. Также известно, что одна женщина погибла в результате атаки, об этом сообщает Times of Israel.

«Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского удара по жилому дому в Бейруте погиб один человек и 68 получили ранения», - пишет издание.

Уточняется, что пятеро раненых находятся в критическом состоянии. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил действия Израиля.

Ранее сообщалось лишь о 17 пострадавших в результате удара Израиля, среди них шесть детей. Также при атаке погибли два командира «Хезболлы».